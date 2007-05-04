Коалиция просит у Януковича денег на выборы

Сегодня на пленарном заседании парламента нардепы приняли постановление “О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины от 30 апреля 2007 года "О выборах Президента Украины и народных депутатов Украины".

Настоящим документом парламент поручил ЦИК “обеспечить надлежащее выполнение Закона Украины “О Государственном реестре избирателей” и своевременной подготовке и проведении выборов Президента Украины и народных депутатов Украины”, предусмотренных постановлением ВР от 2 апреля.

В то же время от премьер-министра Виктора Януковича парламентарии ожидают выделения денег на проведение досрочных выборов.

Кабинету Министров Украины поручили “принять необходимые меры относительно обеспечения финансирования... (досрочных и одновременных –УНІАН) выборов Президента Украины и народных депутатов Украины в объемах и в порядке, определенных законом”.

За постановление, как сообщает официальный сайт Верховной Рады, проголосовали 246 нардепов, против – 1, воздержался –1.