Верховная Рада усиливает свою охрану

Верховная Рада Украины приняла постановление, направленное на усиление режима охраны зданий парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие такого постановления проголосовали 259 депутатов из 259, зарегистрированных в зале.

В документе подчеркивается, что, из-за обострения общественно политической ситуации в стране, возможны в связи с этим провокационные действия и с целью усиления режима охраны зданий парламента, Верховная Рада Украины обращает внимание руководства Управления государственной охраны Украины на необходимость обеспечить усиленный режим охраны зданий Верховной Рады Украины и надлежащее взаимодействие при этом с Министерством внутренних дел Украины, в соответствии с Законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».

Постановлением управлению делами Аппарата Верховной Рады поручается безотлагательно заключить во исполнение этого постановления соответствующее соглашение об охране зданий и другого государственного имущества, обеспечивающего деятельность Верховной Рады Украины.