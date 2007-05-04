Мороз хочет уволить Стецюка с должности судьи КС

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ поручил Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики рассмотреть вопрос о возможности освобождения Петра СТЕЦЮКА от должности судьи Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение А.МОРОЗ дал сегодня на пленарном заседании ВР.

А.МОРОЗ отметил, что этот вопрос должен быть рассмотрен на заседании комитета, чтобы позже он был вынесен на обсуждение народных депутатов. Он отметил, что законом о КС и Конституции Украины предусматриваются соответствующие требования к судьям и санкции за нарушение ими присяги.

«Я думаю, здесь есть о чем поговорить», - сказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей КС, среди каких П.СТЕЦЮК, заявили о своем отказе принимать участие в рассмотрении дела относительно соответствия Конституции Украины указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.

П.СТЕЦЮК назначен судьей КС в августе 2006 года по квоте Верховной Рады.