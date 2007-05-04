Сегодня Ющенко встретится с Тимошенко и Кириленко

11:13, 04 мая 2007
Политика
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Лидеры оппозиции пообщаются с прессой

Юлия Тимошенко и Вячеслав Кириленко Сегодня состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем “Нашей Украины” Вячеславом КИРИЛЕНКО и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, после завершения встречи, ориентировочно в 14.30, на первом этаже Секретариата Президента (ул. Банковая, 11) лидеры политических сил пообщаются с прессой.

Аккредитация представителей прессы по телефонам: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.

Также после сегодняшнего совещания Президента с председателями облгосадминистраций, ориентировочно в 18.00, планируется подход к прессе заместителя главы Секретариата Президента Украины Виктора БОНДАРЯ и председателей облгосадминистраций.

 

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