Ющенко назначил судьей КС Костицкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Василия КОСТИЦКОГО судьей Конституционного Суда Украины.

Соответствующий Указ от 4 мая размещен на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. КОСТИЦКИЙ Василий Васильевич родился 20 июня 1956 года в Ивано-Франковской области. В 1978 году закончил Львовский государственный университет им. Ивана Франко (юрист); в 1991 году – Львовский лесотехнический институт (инженер-экономист). Кандидат юридических наук, профессор, член-корреспондент Академии правовых наук Украины. С февраля 2004 года по января 2005 занимал должность заместителя министра финансов Украины

С января по ноября 2005 года возглавлял правление Государственного ипотечного учреждения.