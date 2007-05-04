Списки в ЦИК уже подали 24 политические силы

Списки кандидатур в состав окружных комиссий в Центральную избирательную комиссию уже подали 24 политические силы.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, вчера, третьего мая, до 24 часа Центральная избирательная комиссия продолжала принимать представления от политических сил с предложениями относительно кандидатур для включения в состав окружных избирательных комиссий на внеочередных выборах народных депутатов Украины 24 июня 2007 года. С просьбой к партиям о таком представлении обратился председатель комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

В целом в Центризбирком подали соответствующие предложения 24 политических силы.

Раньше Я.ДАВЫДОВИЧ сообщал, что из пяти политических сил, которые являются субъектами представления кандидатур для включения в состав окружных избирательных комиссий на внеочередных выборах народных депутатов, такие представления внесли Блок Юлии Тимошенко и блок “Наша Украина”. От других политических сил до конца суток третьего мая свои предложения по кандидатурам в состав окружных комиссий подали: Народная партия, Украинская народная партия, всеукраинское объединение „Свобода”, Чернобыльская народная партия „За благосостояние и социальная защита народа”, Народная экологическая партия, Партия венгров Украины (Ужгород) „Вперед, Украина!”, Либерально-демократическая партия, политическая партия „Наша партия”, Партия защиты пенсионеров Украины, партия „Реформы и порядок”, всеукраинская политическая партия „Экология и социальная защита”, Партия возрождения села, Зеленая экологическая партия Украины „Райдуга”, партия „Новая сила”, Всеукраинская партия трудящихся, Социально-христианская партия, партия „Национально-демократическое объединение „Украина”, Демократическая партия Украины, Республиканская христианская партия, Всеукраинская партия мира и единства и партия „Солидарность”.