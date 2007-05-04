Аудиенцию Ющенко у Папы Римского перенесли

Аудиенция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО у Папы Римского Бенедикта XVI, которая планировалась на 7 мая, перенесена.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Аудиенция перенесена по взаимной договоренности украинской и ватиканской сторон. Дата будущей аудиенции будет согласована по дипломатическим каналам в ближайшее время, отметили в пресс-службе Президента Украины.