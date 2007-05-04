Аудиенцию Ющенко у Папы Римского перенесли
10:24, 04 мая 2007Политика
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Дату согласуют по дипломатическим каналам
Аудиенция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО у Папы Римского Бенедикта XVI, которая планировалась на 7 мая, перенесена.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.
Аудиенция перенесена по взаимной договоренности украинской и ватиканской сторон. Дата будущей аудиенции будет согласована по дипломатическим каналам в ближайшее время, отметили в пресс-службе Президента Украины.
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