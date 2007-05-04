За что Ющенко может уволить всех судей Конституционного суда

Представитель Президента Украины в Конституционном суде Владимир ШАПОВАЛ не исключает, что сегодня Виктор ЮЩЕНКО может назначить еще одного судью Конституционного суда. Об этом В.ШАПОВАЛ сообщил в интервью „Немецкой волне”.

Как сообщалось, накануне на вакантное место судьи КС В.ЮЩЕНКО назначил Степана ГАВРИША.

По мнению В.ШАПОВАЛА, присягу новоназначенным судьям придется приносить, скорее всего, уже перед новоизбранным парламентом. По его словам, решение суда по делу относительно конституционности указа Президента о роспуске парламента должно было бы появиться уже вскоре, поскольку „сам КС принял постановление... о том, что производство безотлагательное”. Это значит, отметил В.ШАПОВАЛ, что после открытия производства и до принятия решения должно пройти не более месяца.

Если же суд не уложится в эти сроки, то считает В.ШАПОВАЛ, будет «идти речь о формальном нарушении закона, а следовательно, и о нарушении присяги, что создает основания для увольнения всех судей Конституционного суда”. “Хотя это и выглядит маловероятным”, - добавил представитель Президента в КС.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом №370/2007 от 1 мая освободил Сюзанну СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги. Накануне, 30 апреля, Президент своим указом освободил Валерия ПШЕНИЧНОГО от должности заместителя председателя Конституционного Суда с такой же формулировкой – «в связи с нарушением присяги».

3 мая В.ЮЩЕНКО своим указом №373/2007 назначил Степана ГАВРИША судьей Конституционного Суда Украины.