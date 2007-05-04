Гавриш не спешит на работу в КС: за 2 месяца что-то произойдет

Член Высшего совета юстиции Украины Степан Гавриш в интервью РБК-Украиназаявил, что к выполнению обязанностей в Конституционном суде приступит после принятия присяги в Верховной раде. С.Гавриш сообщил, что на принятие присяги новым судьей КС законодательством установлен 2 –месячный срок. "Я думаю, что за этот период времени что-то произойдет, поскольку и Президент, и Верховная рада заинтересованы в том, чтобы Конституционный суд был легитимен, в нем было 18 членов КС, и состав был полным. Я не могу сейчас принимать участие в заседаниях Конституционного суда. До принятия присяги я не являюсь судьей Конституционного суда. Я думаю, что у Президента по этому поводу является собственным виденье (речь идет о возможности принятия присяги судьей в ВР), я не могу этому способствовать", - сказал С.Гавриш.

Он отметил готовность выполнить долг, который возлагает на него Президент. С.Гавриш не знает, кого еще Президент назначит на должность судьи КС. "Думаю, что Президент сделает неожиданный и очень приличный выбор, судя по тому, который сделал предложение мне. Я известный человек. Для меня это было абсолютно неожиданно, я не планировал идти судьей Конституционного суда", - отметил он.