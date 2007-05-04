Регионалы не признают Гавриша судьей Конституционного суда

Народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко в эфире «5 канала» заявил что при назначении Президентом Степана Гавриша судьей Конституционного Суда не были соблюдены соответствующие процедуры, поэтому господин Гавриш не является судьей КС.

"Согласно Закона "О Конституционном Суде" Указ Президента о назначении судьи Конституционного Суда скрепляется подписями Премьер-министра и министра юстиции, - утверждает Мирошниченко. - Это статья 6 Закона Украины "О Конституционном Суде". Этого сделано не было. Потому, я еще раз отмечаю, господин Гавриш не является судьей Конституционного Суда."