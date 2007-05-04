Списки в ЦИК подали 11 политических сил

По состоянию на 21 час 3 мая 2007 года в Центральную избирательную комиссию поступили представления относительно списков кандидатур для включения в состав окружных избирательных комиссий на внеочередных выборах народных депутатов Украины 24 июня 2007 года от 11 политических сил.

Об этом объявил председатель Центризбиркома Ярослав ДАВЫДОВИЧ, сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Среди них, как уже сообщалось, представлены две политических силы, которые являются субъектами представления кандидатур для включения в состав окружных избирательных комиссий на внеочередных выборах народных депутатов Украины 24 июня, – „Блок Юлии Тимошенко” и Блок „Наша Украина”. Соответствующие документы подали также Народная партия, Украинская Народная Партия, Всеукраинское объединение „Свобода”, Чернобыльская народная партия „За благосостояние и социальную защиту народа”, Народная Экологическая партия, Партия венгров Украины (Ужгород) „Вперед, Украина!”, Либерально-демократическая партия, политическая партия „Наша партия”.