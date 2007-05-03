Пшеничного и Станик может восстановить любой суд?

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не было правовых оснований для принятия решения об увольнении судей Конституционного Суда. Об этом он заявил в интервью журналистам.

Как сообщает ЛІГАБізнесІнформ, А.ЛАВРИНОВИЧ заявил, что решение о досрочном прекращении полномочий судей КС может принимать только Верховная Рада Украины или сам Конституционный Суд. Министр юстиции пояснил, что полномочия судей КС могут быть досрочно прекращены на основании статьи 126 Конституции Украины, в которой перечислены эти основания. Сама же процедура прекращения полномочий судей КС выписана в Законе Украины "О Конституционном Суде". "Понятно, что сегодня нет правовых оснований для принятия такого решения Президентом Украины", - заявил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр юстиции также заявляет, что в данном случае нецелесообразно ссылаться на квоты, по которым назначаются судьи КС: "Конституционный Суд является целостным органом, и не делится вообще". А.ЛАВРИНОВИЧ также обратил внимание на то, что ссылка на норму статьи 126 Конституции Украины, в которой отмечается, что досрочно прекращает полномочия судьи тот орган, который назначает, касается только судей общей юрисдикции. Таким образом, по его словам, решение о досрочном прекращении полномочий судей КС может приниматься только парламентом или самим Конституционным Судом.

Отвечая на вопрос о том, какой орган в данном случае должен реагировать на решение Президента об увольнении судей КС, А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что в данном случае имеет место факт отклонения от Конституции, поэтому этот вопрос может относиться к полномочиям Конституционного Суда. Однако, по словам министра, поскольку в данном случае затронуты права отдельных граждан, то этот вопрос может быть предметом рассмотрения судов общей юрисдикции.