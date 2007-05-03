Укрзализныця будет круглосуточно отвечать на звонки

«Укрзализныця» внедряет круглосуточную телефонную линию для обращений пассажиров по вопросам безопасности железнодорожных перевозок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, в частности, по номеру (044) 465-20-34 могут обратиться пассажиры, которые пострадали и потеряли свои вещи в результате схода 2 мая вагонов «Столичного экспресса» (Днепропетровск-Киев) в Кагарлыкском районе Киевской области.

В Минтранссвязи также сообщают, что завтра пройдет совещание для руководства всех шести железных дорог Украины по вопросам безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Как сообщал УНИАН, 2 мая вечером у железнодорожной станции "Росава" Кагарлыкского района Киевской области сошли с рельс электровоз и 6 вагонов скоростного пассажирского поезда №168 "Столичный экспресс", следовавшего по маршруту Днепропетровск-Киев.

172 человека обратились за помощью в службу «Укрзализныци». В частности, 32 человека - за медицинской помощью, 27 из них получили первую медицинскую помощь, 3 пассажира были госпитализированы.

23 человека заявили о потере вещей.

Ведется расследование происшествия. «Укрзализныця» считает предварительной причиной инцидента несанкционированное вмешательство посторонних лиц: был взломан электромеханический привод, который переводит стрелку с одного пути на другой.