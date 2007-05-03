Станик будет искать правды в суде

Сюзанна СТАНИК, которая Указом Президента от 1 мая была освобождена от должности судьи Конституционного Суда Украины, считает свое увольнение незаконным и заявляет, что будет обращаться с соответствующим иском в суд.

Об этом С.СТАНИК заявила в интервью агентству РИА «Новости».

В частности, отвечая на вопрос, какие действия она предполагаете предпринять после увольнения, С.СТАНИК заявила: «Буду подавать иск в суд, буду добиваться правды через суд». В то же время, по ее мнению, «с точки зрения деятельности нынешних судов в Украине, это всё будет тянуться годами, слушания по делу будут переноситься по разным причинам и под разными предлогами».

Кроме того, С.СТАНИК напомнила, что она, как и Валерий ПШЕНИЧНЫЙ (также уволенный Указом Президента с должности судьи КС) уже сегодня написали заявления Генеральному прокурору – «потому что Генпрокуратура должна осуществлять контроль за законностью в порядке общего надзора».

Отвечая на вопрос о своем увольнении, С.СТАНИК сослалась на 126-ю статью Конституции Украины, которая обеспечивает гарантии независимости судей и дает перечень, по которым можно освободить судью, в том числе пункт 5-й - за нарушение присяги. При этом она заявила: «Нарушение присяги предусматривает какое-то действие или какое-то длящееся бездействие судьи, которое привело к каким-то последствиям... Так вот, 126-я статья, на которую ссылается президент в своем указе, как раз и предусматривает гарантии независимости суда. А вот процедура увольнения судьи за нарушение присяги предусмотрена в законе о судоустройстве, в законе о статусе судей, в законе о Конституционном Суде и детально регламентирована в регламенте КС Украины. Ни одного судью КС нельзя уволить экспромтом, даже президент не может этого сделать».

По словам С.СТАНИК, для того, чтобы уволить судью КС, нужно обратиться в комиссию по этике Конституционного Суда, которая рассматривает подобные обращения, изучает факты, обсуждает на закрытом заседании КС, и только после этого решение по этому вопросу принимается простым большинством голосов. С.СТАНИК заявила, что при увольнении судьи за это должно быть подано не менее 12-ти голосов из 18 членов Конституционного Суда, но и это - еще не увольнение судьи. «Само решение об увольнении должно быть рассмотрено Верховной Радой», - убеждена она.