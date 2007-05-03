Ющенко назначил Гавриша судьей КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 373/2007 назначил Степана ГАВРИША судьей Конституционного Суда Украины.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. С.ГАВРИШ (1952 г.р.) – доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, член Высшего совета юстиции. Возглавляет политическую партию "Всеукраинское объединение "Центр".

На парламентских выборах 2006 года баллотировался в народные депутаты Украины от "Оппозиционного блока НЕ ТАК!", №7 в списке.

Был народным депутатом Украины ІV и ІІІ созывов. В ВР прошлого созыва занимал должность заместителя председателя ВР Украины.