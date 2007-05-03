Азарову ситуация в Украине напоминает Турцию

Последствия политического кризиса в Украине могут быть схожими с ситуацией, возникшей в Турции, считает первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

«Если вы внимательно следите за событиями в Турции и оценками, как политический кризис влияет на экономику, то мы имеем нечто похожее», - заявил Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим, он отметил, что правительство исходит из оптимистического варианта развития ситуации – «исходя из того, что ума у государственных деятелей должно хватить, чтобы стабилизировать ситуацию».

Расчеты правительства он назвал вполне реалистичными, «но если завтра у кого-то крыша поедет, то на это планировать государственную политику нельзя. Мы ее планируем, исходя из того, что крыша у государственных деятелей ехать не должна», - подчеркнул Н.АЗАРОВ. И отметил, что правительство основное внимание будет уделять поднятию ситуации на внутреннем рынке.

Как сообщал УНИАН, 1 мая Конституционный суд Турции признал недействительным первый тур президентских выборов. Единственным кандидатом в президенты Турции является глава МИД Абдуллах ГЮЛЬ. Президент избирается в парламенте. Второй тур президентских выборов, согласно принятому парламентом решению, намечен на 9 мая, третий - 12 мая и четвертый - 15 мая. Они могут не состояться, если кандидат на пост главы государства не наберет в первом туре голосования конституционное большинство. Сегодня парламент Турции утвердил решение о проведении 22 июля в стране досрочных парламентских выборов.