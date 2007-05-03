ЦИК до утра будет ждать списков от коалиции

В Центральной избирательной комиссии есть кворум для проведения заседаний, и она будет работать сегодня даже после 24 часов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, сегодня на рабочих местах находится 10 членов ЦИК, в том числе и Михаил ОХЕНДОВСКИЙ. (Некоторые СМИ сообщали, что он не вышел сегодня на работу).

По состоянию на этот час заседания ЦИК пока еще не было, состоялось лишь совещание.

В пресс-службе также сообщили, что сегодня ЦИК планирует работать до утра, поскольку до 24.00 все партии и блоки должны подать свои кандидатуры в состав окружных избирательных комиссий.

Между тем, по данным пресс-службы, на больничном продолжают находиться трое членов ЦИК.