В Крыму объявили войну эстонским шпротам

В Крыму в связи с недавними событиями в Таллинне представители партии "Русский блок" призывают бойкотировать эстонские шпроты и покупать продукцию местных - керченских - производителей.

Об этом говорится в заявлении симферопольской городской организации партии "Русский блок", текстом которого располагает УНИАН.

"В ночь на 27 апреля в городе Таллинн был демонтирован монумент Воину-Освободителю над могилами советских солдат, погибших при освобождении Эстонии от гитлеровской оккупации. Вся эта возмутительная акция была проведена эстонскими властями в канун Дня Победы. Кощунство эстонских чиновников не знает предела: они намеренно вводят в заблуждение и людей, протестующих против попрания памяти воинов, и страны Европы, заявляя о проведении на месте захоронения неких "раскопок". В стране, являющейся членом Евросоюза, вовсю декларирующей демократические нормы, избивали людей, протестующих против сноса памятника, приковывали их наручниками к столбам", - говорится в заявлении представителей "Русского блока".

При этом авторы заявлении выражают мнение, что и в Украине "активизировались националистические силы". Так, свидетельством этого они считают демонтаж со стелы Международного детского центра "Артек" советских орденов, недавнее нападение вандалов во Львове на Русский культурный центр, показ в Симферополе в украинской гимназии фильмов о Романе Шухевиче и т.д. "Симферопольская городская организация партии "Русский блок" заявляет: все эти события являются звеньями одной цепи. Имя ей - русофобия. Метод осуществления националистами своих низких целей - пропаганда неофашизма", - говорится в заявлении. Его авторы отмечают: "Со своей стороны призываем симферопольцев и крымчан дать урок эстонским русофобам и неофашистам. Если они не обращают внимание на моральные увещевания, то пустим в ход народные экономические санкции". При этом они призывают крымчан не покупать "низкокачественные эстонские шпроты", быть патриотами и приобретать керченскую продукцию.