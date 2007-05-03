Янукович провел опрос в Европе и мире

Мир удивлен действиями Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что сегодня разговаривал «с некоторыми руководителями из Европы». «И некоторыми руководителями из других стран мира, были звонки мне лично, и некоторым звонил я. Мне было интересно услышать реакцию мира. Она резко негативная. Мир удивлен: ни в одной стране мира в практике не было такого, чтобы Президент, который несет ответственность за соблюдение законов и Конституции Украины, сам собственными руками разрушал правовое поле. К сожалению, это так произошло», - отметил премьер.