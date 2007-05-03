Состоится пресс-конференция лидеров «Народной самообороны Юрия Луценко»

В пятницу, 4 мая 2007 года, в 15.00, состоится пресс-конференция лидеров избирательного блока «Народная самооборона Юрия Луценко». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения “Народная самооборона”, участие в пресс-конференции примут: Юрий ЛУЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Владимир СТРЕТОВИЧ, Наталия ЛУКЬЯНОВА, Владимир АРЬЕВ, Тарас СТЕЦЬКИВ и Олесь ДОНИЙ. Тема пресс-конференции: подготовка избирательного блока к внеочередным парламентским выборам-2007. Пресс-конференция состоится в офисе «Народной самообороны»: ул. Боженко, 86 Н.

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