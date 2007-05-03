Янукович сделает все, чтобы дать стране спокойно жить

Несмотря на сложность политической ситуации, экономика Украины «работает», заявил сегодня на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «За этот период времени нам удалось увеличить доходы бюджета более чем на 5% - в денежном выражении 1,7 млрд. грн.».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что эти средства должны быть направлены на увеличение пенсий и заработных плат.

Вопрос социальных выплат он назвал главным на сегодняшний день. «С 1 июня необходимо значительно поднять пенсии, с 9 мая надо поднять пенсии и социальные выплаты для ветеранов и участников Великой Отечественной войны», - сказал премьер. «Безусловно, ситуация сложная, но мы будем делать все для того, чтобы до 9 мая как можно быстрее разрядить обстановку и дать стране спокойно жить. Я буду делать все, что от меня будет зависеть, но праздник мы с вами должны подготовить, уважаемые коллеги», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к министрам.

Он попросил членов Кабмина проследить, как в закрепленных за ними регионах идет подготовка к проведению мероприятий ко Дню Победы.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Государственного казначейства Украины, поступления в общий фонд госбюджета (с официальными трансфертами) за январь-апрель 2007 года составили 35,4 млрд. грн. (на 5,1% или на 1,7 млрд. грн. больше планового показателя).

Плановые показатели поступлений в общий фонд госбюджета за январь-апрель 2007 года выполнены по 22 регионам.

Государственная налоговая администрация Украины обеспечила поступления в общий фонд государственного бюджета в размере 17,4 млрд. грн.

Государственная таможенная служба Украины мобилизировала 15 млрд. грн.

Выполнены плановые поступления за 4 месяца 2007 года по 40 источникам.

Плановые показатели апреля этого года выполнены на 102,6%. В общий фонд госбюджета за апрель поступило 9,2 млрд. грн.