Янукович призывает Ющенко сесть за стол переговоров

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает оппозицию и Президента Виктора ЮЩЕНКО сесть за стол переговоров для обсуждения вопроса о целесообразности проведения внеочередных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

“Если мы увидим, что нет другого выбора, как идти на выборы, и будет принято консенсусом такое решение, тогда можно начать подготовку к проведению выборов”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ. Но для этого, по его убеждению, следует подготовить необходимые законы, в частности закон о досрочных выборах.

По словам главы правительства, такое предложение он высказывал и Президенту, и он было “нормально воспринято” Виктором ЮЩЕНКО. “Во всяком случае, при наших разговорах”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ. Он сказал, что такой выход из ситуации прекратит общественное противостояние. “Мы не можем допустить раскола страны и кровопролития... Поскольку мы знаем, что некоторые радикальные силы с обеих сторон готовы в любое время это сделать”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.