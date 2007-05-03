Янукович: Ющенко хочет запугать Конституционный Суд

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил двоих судей Конституционного Суда с целью запугать других судей и получить решение относительно конституционности указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал сегодня, открывая заседание правительства.

Он напомнил, что во время майских праздников В.ЮЩЕНКО освободил двоих заместителей председателя КС - Валерия ПШЕНИЧНОГО и Сюзанну СТАНИК, которая была докладчиком по делу о конституционности указа Президента от 2 апреля о досрочных выборах.

«Понятна цель - сначала запугать Конституционный Суд, парализовать его работу, не допустить решения, а если удастся запугать всех остальных (судей) - достичь цель, чтобы суд признал указ конституционным», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что такие действия не ведут к улучшению политической ситуации в стране. «Это стыд на весь мир», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.