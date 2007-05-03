Шаповал ждет, когда Станик подаст судебный иск «о том, что ее оклеветали»

Представитель Президент в Конституционном Суде Украины Владимир ШАПОВАЛ убежден, что указы об отставке судей КС Сюзанны СТАНИК и Валерия ПШЕНИЧНОГО «юридически чистые».

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для прессы он подчеркнул, что В.ПШЕНИЧНЫЙ и С.СТАНИК не являются на сегодняшний день судьями КСУ.

В.ШАПОВАЛ отметил, что ему не известно, где они сегодня находятся – в КС или нет – и высказал мнение, что они должны, если хотят, выяснять свой статус в суде.

Говоря о юридической коллизии, возникшей в силу того, что п. 22 ст. 106 Конституции Украины определяет, что Президент назначает и увольняет треть состава КС, а закон о Конституционном Суде говорит, что это должна делать Верховная Рада, В.ШАПОВАЛ напомнил, что Конституция является законом прямого действия.

«Как бы мы ни уважали закон о КСУ… на сегодняшний день есть прямая норма Конституции, которая является нормой прямого действия», - сказал В.ШАПОВАЛ. Поэтому у Президента были все основания для подписания соответствующих указов.

Пользуясь случаем, В.ШАПОВАЛ отметил, что ожидает, когда С.СТАНИК подаст иск в суд «о том, что ее оклеветали».

Он также выразил мнение, что в ближайшее время появятся новые указы о назначении судей КСУ.

Он подчеркнул, что это будут авторитетные люди и намекнул, что это будут доктора юридических наук, которых пока нет в составе КСУ. В то же время, он отметил, что лично он не согласился стать членом КСУ во второй раз.

Кроме того, он подчеркнул, что для кворума КС нужно 12 судей. А сегодня там работает 16. Поэтому никаких препятствий для работы у судей КС нет.