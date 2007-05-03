Представитель Президента предлагает КС рассмотреть декреты Ленина

Представитель Президента в Конституционном Суде Владимир ШАПОВАЛ выражает удивление отсутствие постановления КС о прекращении производства по указу Президента от 2 апреля относительно роспуска Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге В.ШАПОВАЛ напомнил, что СМИ подавали даже результаты голосования за прекращение производства, но до сих пор соответствующего постановления Секретариат Президента не получил.

В.ШАПОВАЛ выразил опасение, что КС может перейти в плоскость сугубо политической деятельности. По крайней мере, отметил он, ему показалось, что некоторые члены КС считают себя политиками. Он назвал это опасным.

В.ШАПОВАЛ подчеркнул, что по первому указу Президента должно быть прекраено производство, поскольку документ является недействующим.

«Ну, давайте рассматривать некоторые декреты Ленина на предмет соответствия Конституции», - заметил он, отмечая, что нельзя рассматривать недействующие документы.