У Януковича праздники не удались - помешали подарки от Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор Янукович, открывая сегодня заседание Кабинета министров, сказал: "К сожалению, праздники не удались, потому что мы получили очередные, так сказать, подарки от Президента. Меня лично это не удивляет с 2004 г., я уже к этому почти привык, хотя привычка эта плохая". Он также отметил то, что Украина не должна удивлять мир, потому что "авторитет нашей страны будет повышаться тогда, когда будут происходить событий в конституционном и правовом поле и прогнозируемые. Я говорю об этом с большой грустью", - сказал В.Янукович.

РБК-Украина