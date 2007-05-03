У Януковича праздники не удались - помешали подарки от Ющенко
14:48, 03 мая 2007Политика
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Премьер к этому почти привык
Премьер-министр Украины Виктор Янукович, открывая сегодня заседание Кабинета министров, сказал: "К сожалению, праздники не удались, потому что мы получили очередные, так сказать, подарки от Президента. Меня лично это не удивляет с 2004 г., я уже к этому почти привык, хотя привычка эта плохая". Он также отметил то, что Украина не должна удивлять мир, потому что "авторитет нашей страны будет повышаться тогда, когда будут происходить событий в конституционном и правовом поле и прогнозируемые. Я говорю об этом с большой грустью", - сказал В.Янукович.
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