Герман боится, что Ющенко останется голым

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Анна Герман с трибуны парламента призвала Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Александра Мороза вернуться к переговорам. Анна Герман сказала: «Комиссар Еврокомиссии Бенита Фереро Вальднер заявила только что, что политический кризис в Украине - это внутреннее дело Украины. Другими словами – мир махнул на нас рукой, мол, и делайте себе там, что хотите...Потому и Вас, Виктор Андреевич, и Вас, Виктор Федорович, и вас, Александр Александрович, призываю стать еще раз на путь переговоров. Не смотрите, что мир махнул на нас рукой. Смотрите, чтобы наши люди на нас рукой не махнули. Давайте садиться за стол переговоров и решать мирно наш политический кризис.”

Народный депутат также вспомнила слова президента Польши: “когда во время проведения акции «Украина без Кучмы» Президент Польши Александр Квасьневский сказал Леониду Даниловичу: «Леонид Данилович, демократия - это как костюм. Он может быть неудобно скроен, но когда его снять, вы можете остаться голым... Виктор Андреевич, Вы всегда умели элегантно носить демократический костюм, но вот уже месяц этот ваш костюм настойчиво ест закарпатская моль, и я боюсь, Виктор Андреевич, что Вы можете остаться голым.", цитирует слова Анны Герман пресс-служба Партии регионов.