Ющенко с Пискуном согласились: выборы технически стартовали

Генеральный прокурор Святослав ПИСКУН заверяет, что возглавляемое им ведомство будет обеспечивать проведение парламентских выборов в пределах своей компетенции и в строгом соответствии с законодательством.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Собеседники отметили тот факт, что процесс досрочных парламентских выборов стартовал на техническом уровне. Об этом, в частности, свидетельствует возобновление работы Центральной избирательной комиссии и формирование окружных избирательных комиссий.

Глава государства еще раз отметил, что в своей деятельности Генеральная прокуратура должна максимально дистанционироваться от политики.