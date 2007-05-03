Увольнение судей КС коалиция обжалует в КС

Фракции, входящие в парламентскую коалицию, в ближайшее время обратятся в Конституционный Суд с представлениями относительно неконституционности указа главы государства об освобождении от должностей судей КС Валерия ПШЕНИЧНОГО и Сюзанны СТАНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, в КС будет направлено два отдельных представления относительно В.ПШЕНИЧНОГО и С.СТАНИК. По его словам, уже собрано свыше 50 подписей народных депутатов под соответствующими представлениями. При этом, отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО, тексты представлений дорабатываются, и «сегодня-завтра они будут направлены в суд».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом № 370/2007 от 1 мая “в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 106, пункта 5 части пятой статьи 126 и статьи 149 Конституции Украины” освободил Сюзанну СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги.

Накануне, 30 апреля, Президент своим указом освободил Валерия ПШЕНИЧНОГО от должности заместителя председателя Конституционного Суда с такой же формулировкой - "в связи с нарушением присяги".