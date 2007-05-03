Нардеп-регионал советует Ющенко не морочить голову и распустить всех

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Ярослав Сухой считает, что увольнения судей КСУ Валерия Пшеничного и Сюзанны Станик незаконны. Об этом он сообщил в интервью ForUm.

«Они противоречат базовому закону, который касается конституционных судей. Он так и называется - Закон о Конституционном Суде. Там четко расписана процедура. Для того, чтобы кого-то уволить по представлению, неважно кого, нужно согласие Верховной Рады», - цитирует депутата пресс-служба Партии регионов.

По словам парламентария, «Президенту отступать некуда, он уже пошел ва-банк».

Парламентарий посоветовал Ющенко «вообще распустить Конституционный Суд, распустить ЦИК, не морочить никому голову, назначить в Верховную Раду кого он там считает нужным – 450 депутатов».

А еще он предложил Виктору Ющенко, чтобы тот собрал в парламенте исключительно своих сторонников. «Пусть это будет Верховная Рада из одних «любых друзив» с чистыми, но липкими руками. И пусть живет себе спокойно, занимается дальше тем, что он там любит. Пчелы, картины собирает или что-то другое», - сказал Ярослав Сухой.