Мороз связал праздники и активность Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что основной причиной освобождения судей Конституционного Суда является намерение заблокировать работу Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня во время пленарного заседания, комментируя освобождение Президентом двух судей Конституционного Суда.

По словам А.МОРОЗА, такие действия Президента нарушают принцип независимости судей.

«Вся дело в том, что надо или деморализовать Конституционный Суд, или заблокировать его работу», - сказал председатель ВР.

Он отметил, что это связано с тем, что у Президента нет уверенности относительно того, что КСУ примет решение в его пользу. «Мы понимаем это прекрасно, надеюсь, что и граждане Украины это все поняли», - сказал А.МОРОЗ.

При этом, по его словам, возникает вопрос, почему Президент принимает важные решения именно в праздничные дни.

«Всякий раз в праздничные дни мы получаем шаги, которые дестабилизировали ситуацию в государстве. Зачем это делать?», - спросил А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом № 370/2007 от 1 мая “в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 106, пункта 5 части пятой статьи 126 и статьи 149 Конституции Украины” освободил Сюзанну СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги.

Накануне, 30 апреля, Президент своим указом освободил Валерия ПШЕНИЧНОГО от должности заместителя председателя Конституционного Суда с такой же формулировкой - "в связи с нарушением присяги".