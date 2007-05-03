Партию регионов призывают «не отдавать власть без боя»

Народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Василий ХАРА заявляет, что Партия регионов не будет подавать в ЦИК списки кандидатур в окружные избирательные комиссии, пока Конституционный Суд не обнародует решение относительно Указа Президента о роспуске Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он сказал в интервью «Немецкой волне ».

Он подчеркнул, что Партия регионов остается вне избирательного процесса, считая Указ Президента неконституционным. При этом В.ХАРА добавил, что в Украине нет четких механизмов проведения досрочных выборов: в частности, отсутствует реестр избирателей и не определены условия финансирования таких выборов.

Парламентарий уверен, что есть один вариант решения политического противостояния – дождаться решения Конституционного Суда, а потом садиться за стол переговоров.

«Если события будут разворачиваться по другому сценарию - большинство украинцев не придет на избирательные участки», - убежден В.ХАРА.

«Вариантов может быть много. Один из них - это то, что окружные избирательные комиссии на Юге и Востоке, там, где более всего наших симпатиков, не будут работать, и будут сорваны незаконные выборы», - отметил он.

Депутат также отметил, что избиратели Партии регионов призывают депутатов «не отдавать власть без боя».