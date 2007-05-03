В КПУ считают увольнение судей КС абсолютным абсурдом

Судьи Конституционного Суда Украины, которые назначаются Президентом, должны назначаться и освобождаться при согласии Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании парламента народный депутат Украины Валентин МАТВЕЕВ (фракция Коммунистической партии).

Он отметил, что на сегодня существует определенная юридическая коллизия в данном вопросе. По его словам, при внесении изменений в Конституцию Украины было предусмотрено, что Президент назначает и освобождает судей Конституционного Суда. При этом, в законе о Конституционном Суде Украины предусмотрено, что судьи КС освобождаются при согласии Верховной Рады Украины.

Он также подчеркнул, что «надуманными» являются основания, о которых говорится при освобождении судей КС Валерия ПШЕНИЧНОГО и Сюзанны СТАНИК. Он подчеркнул, что «это абсолютный абсурд».

В.МАТВЕЕВ отметил, что последние два указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно освобождения двух судей КС свидетельствуют о том, «что своими практическими действиями, действиями шантажа, запугивания, игнорирования Конституции и законов Украины Президент ведет к все большему обострению политической ситуации, углублению раскола в украинском обществе».

Депутат также считает, что Президент должен «войти в соответствующее правовое поле». «Мы не можем допустить такого глумления над нашей Конституцией», - отметил В.МАТВЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом № 370/2007 от 1 мая “в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 106, пункта 5 части пятой статьи 126 и статьи 149 Конституции Украины” освободил С.СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги.

Накануне, 30 апреля, Президент своим указом освободил В.ПШЕНИЧНОГО от должности заместителя председателя Конституционного Суда с такой же формулировкой - "в связи с нарушением присяги".