Состоится брифинг представителя Президента в КС
12:01, 03 мая 2007Политика
612
Сегодня в 14.00 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг представителя Президента в Конституционном Суде Владимира ШАПОВАЛА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, тема брифинга – юридические аспекты исполнения указов Президента о досрочных выборах.
Аккредитация представителей прессы по телефонам: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter