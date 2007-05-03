Состоится брифинг представителя Президента в КС

Сегодня в 14.00 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг представителя Президента в Конституционном Суде Владимира ШАПОВАЛА. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, тема брифинга – юридические аспекты исполнения указов Президента о досрочных выборах. Аккредитация представителей прессы по телефонам: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.

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