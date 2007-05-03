Ющенко опять изменил состав СНБО
11:43, 03 мая 2007Политика
910
Указ размещен на веб-сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины экс-генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и председателя Верховного суда Украины Василия ОНОПЕНКО.
Соответствующий Указ “О внесении изменений в Указ Президента Украины от 11 сентября 2006 года” размещен на официальном веб-сайте главы государства.
Этим же указом В.ЮЩЕНКО ввел в состав СНБО генерального прокурора Украины Святослава ПИСКУНА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter