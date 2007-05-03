Еврокомиссия не будет вмешиваться во внутриполитический кризис в Украине

Несмотря на обращение лидеров партий украинской правящей коалиции с призывом о международном посредничестве, позиция Европейской комиссии остается неизменной: нынешний политический кризис является внутренним делом Украины.

Об этом „Немецкой волне” сообщили в пресс-службе комиссара Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики соседства Бениты ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Обращение украинских политиков, которое появилось после увольнения Президентом двух судей Конституционного Суда не изменило позицию европейских партнеров. В пресс-службе Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР напомнили, что в Европейском Союзе внимательно следят за течением событий в Украине, поскольку Киев является важным партнером ЕС. В Брюсселе надеются, что украинским политикам удастся найти демократический компромисс, который будет базироваться на вердикте Конституционного Суда. Евросоюз, как и раньше, не рассматривает вопроса о посредничестве в этом политическом споре, поскольку в распоряжении украинских политиков есть все демократические инструменты для урегулирования ситуации. Поэтому европейские партнеры будут приветствовать продолжение политического диалога в Киеве и возвращение к повестке дня, на которой в первую очередь - проведение реформ. Установление политической стабильности в Украине позволит ей и в дальнейшем успешно развивать партнерство с Европейским Союзом, отметили в пресс-службе еврокомиссара по вопросам внешней политики и политики соседства.