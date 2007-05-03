У Тимошенко уже засучили рукава

Защитить уволенных судей конституционного суда Сюзанну Станик та Валерия Пшеничного от президента намеревается коалиция паралменту 5-го созыва, сообщает 5 канал.

Большевики вменяют в вину президенту неправомерность указов относительно этих судей и попытки разрешить конфликт силовым путем. Между тем, оппозиция вероятность такого развития ситуации не опровергает. Впрочем, замечают представители меньшинства - силовой вариант провоцируют сами коалицианты.

Василий Киселев, депутат от Партии регионов, призвал судей КС игнорировать указы Ющенко об увольнении Станик и Пшеничного. "Мы будем призывать этих судей не выполнять указ Президента, потому что он является незаконным. Вы понимаете, что это война законов. Но в это нас втянул президент Украины и на каждый указ президента будет наша реакция, - заметил Киселев. - И я еще раз скажу - мы не дадим президенту повода ввести чрезвычайное положение, как он этого сейчас хочет".

В то же время Николай Сивульский, народный депутат от БЮТ заявил, что политическая сила, которую он представляет, готова в том числе и к силовому варианту. "Президент Украины - это гарант Конституции, он является Верховным главнокомандующим, и для того, чтобы обеспечить конституционный строй он может использовать любые методы. В том числе, если его постоянно будет провоцировать Верховная Рада не исключен и силовой вариант. Это значит, что придется применить меры с тем, чтобы распущенная Верховная Рада прекратила свою деятельность и прекратила дестабилизацию ситуации в стране".