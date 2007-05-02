В России увидели, как Ющенко ”нанес удар по демократии”

В Госдуме расценивают увольнение президентом Украины двух судей Конституционного суда "как попытку узурпации власти", говорится в заявлении комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками нижней палаты российского парламента, сообщает РИА Новости.

"Грубо вмешавшись в деятельность конституционного суда Украины, президент нанес удар по одному из основополагающих принципов современной политической демократии - принципу независимости судов, принципу разделения властей", - отмечается в документе.

При этом в Госдуме подчеркивают, что в связи с действиями президентской стороны, которые "прямо противоречат украинскому законодательству", возникает "явная угроза системе политической демократии на Украине".

Комментируя решение президента Украины об увольнении двух судей конституционного суда, парламентарии отмечают, что "таким образом осуществляются очевидные противоправные действия в отношении одного из важнейших государственных органов Украины, и еще больше обостряется политическая обстановка в этой братской для России стране".

"Мы не можем не видеть угрозы того, что затянувшийся политический кризис на Украине может привести к кризису социальному и экономическому, который может негативно сказаться на многих странах Европы", - подчеркивается в документе.

Комитет также обращает внимание всех украинских политиков, а также политических деятелей и общественности других европейских стран, в том числе участвующих в деятельности ПАСЕ, межпарламентской Ассамблеи СНГ "на опасные и противоправные действия президентской власти на Украине".

"Уважая суверенитет Украины, мы не можем не отметить недопустимость отмеченных действий, противоречащих законам Украины и обостряющих и без того сложную и опасную обстановку в этой стране, с которой мы связаны самым тесным образом", - говорится в документе.

В комитете полагают, что выход из сложившегося кризиса на Украине может и должен быть найден только в рамках закона, в соответствии с общеевропейскими демократическими принципами, на основе взаимоприемлемых для всех сторон решений.

Во вторник Ющенко своим указом освободил от должности судью КС Сюзанну Станик. Она была уволена "за нарушение присяги". Накануне президент с такой же формулировкой освободил от должности судью Валерия Пшеничного. И в том, и в другом случае в указах не раскрывается, в чем именно состояли нарушения.