Судьи КС, которых уволил Ющенко, обратились в Генпрокуратуру

Дело об увольнении Президентом 2-х конституционных судей, Сюзанны Станик и Валерия Пшеничного, будут рассматривать в Генеральной прокуратуре.

Об этом в интервью "5 каналу" сообщил гава ведомства - Святослав Пискун. По его словам, сегодня утром прокуратура получила заявления от этих граждан. Судьи называют свое освобождение незаконным и просят прокурорского вмешательства. Со слов Пискуна, теперь документы тщательным образом изучают.

Святослав Пискун, Генеральный прокурор Украины: "Заявления которые связаны с правами гражданина - они рассматриваются Гепрокуратурой. Если бы это не было связано с правами гражданина, то мы Указ Президента не рассматриваем - для этого есть КС. А где затрагиваются их права - они имеют право обратиться. Предметом прокурорского реагирования будет изучение этих заявлений. Какое мы примем решение - вы услышите".