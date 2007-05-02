В УНИАН обнародуют результаты антирейтинга “Враги прессы-2006”

3 мая в 11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: ”Результаты ежегодного мониторинга ситуации со свободой слова и соблюдением прав журналистов в Украине. Результаты антирейтинга “Враги прессы-2006”. Организатор - ОО “Институт Массовой Информации”. Участники: исполнительный директор ИМИ Виктория Сюмар, юрист ИМИ Роман Головенко, председатель независимого медиа-профсоюза Сергей Гузь (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.