Давидович сделал коалиции китайское предупреждение

Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ сегодня ночью направил руководителям политических партий телеграмму с просьбой подать к 24 часам 3 мая 2007 года кандидатуры в состав окружных избирательных комиссий на внеочередных выборах народных депутатов Украины 24 июня 2007 года.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, в телеграмме отмечается, что “во исполнение Указа Президента Украины „О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов” от 26 апреля 2007 года, в соответствии с Законом Украины „О выборах народных депутатов Украины”, Центральная избирательная комиссия по представлению политических партий, избирательных блоков политических партий, которые представлены партийными фракциями в текущем составе Верховной Рады Украины, образует окружные избирательные комиссии по внеочередным выборам народных депутатов Украины 24 июня 2007 года. Если в определенный Законом срок в ЦИК поступят представления по составу соответствующей окружной избирательной комиссии в количестве меньше двенадцати человек, то согласно Закону Украины „О выборах народных депутатов Украины” такие комиссии образуются Центральной избирательной комиссией по представлению ее председателя”.

Как сообщили в ЦИК, вчера Центризбирком работал до 24.00 в связи с тем, что именно в этот момент истекал срок представления политическими партиями, избирательными блоками политических партий списков лиц для включения в состав окружных избирательных комиссий на внеочередных выборах народных депутатов Украины 24 июня 2007 года.

По словам председателя ЦИК Я.ДАВЫДОВИЧА, по состоянию на 24.00 1 мая из пяти политических сил, которые являются субъектами представления кандидатур, такие представления внесли только „Блок Юлии Тимошенко” и Блок „Наша Украина”. Соответственно, до установленного Законом времени не было внесено представление от Партии Регионов, Коммунистической партии Украины и Социалистической партии Украины.

Кроме того, списки кандидатур для включения в состав ОИК подали в Комиссию также Народная партия, Украинская Народная Партия и Всеукраинское объединение „Свобода”.