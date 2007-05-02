ЦИК напоминает: кто не успел, тот опоздал

Срок, когда в Центральную избирательную комиссию можно было подавать кандидатуры для формирования окружных комиссий, истек. Списки в ЦИК подали БЮТ, “Наша Украина”, Народная партия Украины и Украинская народная партия. Партии, которые входят в правительственную коалицию, этого не сделали.

Если списки кандидатов для окружных комиссий не поступают, Центральная избирательная комиссия будет формировать их самостоятельно. Так в интервью Радио Свободапрокомментировала нынешнюю ситуацию заместитель председателя ЦИК Марина Ставнийчук:

“Центральная избирательная комиссия, в соответствии с общей процедурой, а не с особенностями, будет формировать комиссии сама по предложениям председателя ЦИК. На сегодняшний день кандидатуры подали БЮТ и “Наша Украина”, Народная партия Литвина и Украинская народная партия Костенко-Плюща.”.

Отказ подавать списки коалицианты мотивируют нелегитимностью президентского Указа о роспуске парламента. По мнению представителя Партии регионов Владимира Зубанова, сегодня право формировать окружные комиссии имеет лишь БЮТ:

“Наша Украина”, как блок, тоже не имеет права формировать комиссии, потому что там Партия промышленников и предпринимателей не формирует. При таком составе окружных комиссий очень большой вопрос, будут ли такие выборы легитимными и нефальсифицированными”.

Теперь коалиция пытается реализовать как можно больше своих требований, считает политолог Александр Палий:

“Конечно, выборы могут состояться 24 июня. Но, скорее всего, для того, чтобы продемонстрировать, что Президент не полностью контролирует ситуацию в стране, Партия регионов была бы заинтересована в их последующем перенесении. То есть, в издании третьего указа, чтобы довести всю эту ситуацию до абсурда”.

В соответствии с новым Указом Президента, досрочные парламентские выборы должны состояться 24 июня.