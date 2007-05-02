Янукович, Мороз и Симоненко не на шутку встревожены увольнением судьи Станик

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и лидер Коммунистической партии Петр СИМОНЕНКО считают, что указ Президента Украины об освобождении судьи Конституционного Суда Сюзанны СТАНИК “толкает Украину на путь анархии и хаоса”.

На этом акцентируется в обращении к народу Украины, ПАСЕ, Европейскому Союзу, всем международным организациям, послам, аккредитованным в Украине, текст которого передан УНИАН.

“Очередной незаконный указ Президента Украины об освобождении уже второго судьи Конституционного Суда вынуждает нас констатировать, что Виктор ЮЩЕНКО своими антиконституционными действиями толкает Украину на путь анархии и хаоса”, - отмечается в обращении.

По убеждению его авторов, Президент “пытается парализовать работу Конституционного Суда, единственного органа, который может урегулировать отношения между ветвями власти”.

“Вердикта Конституционного Суда ждет народ Украины, мировая общественность. Это, в сущности, последняя инстанция, способная повернуть жизнь государства в конституционное русло. Президент пытается парализовать работу и других правовых институций, заблокировать деятельность других ветвей власти, фактически единолично узурпировав всю власть в своих руках”, - уверены В.ЯНУКОВИЧ, А.МОРОЗ и П.СИМОНЕНКО.

Они выразили убеждение, что Президент В.ЮЩЕНКО “цинично демонстрирует пренебрежение к законам, к Конституции Украины, чем перечеркивает все демократическое достояние, которое достигла наша страна за годы независимости”.

Авторы обращения акцентируют на том, что “непредсказуемость, непрогнозируемость поступков и действий Президента вызывает тревогу за завтрашний день государства”. “По нашему убеждению, Президент реализует антиконституционный мятеж. Следующим шагом Президента может быть указ, которым он даст распоряжение вывести на улице танки”, - отмечают они.

“Мы длительное время призывали Президента Украины к пониманию и компромиссу. Мы не раз подавали ему планы политического урегулирования, предпринимали реальные шаги навстречу, но Президент лукавил – находясь на Западе, выражал демократические лозунги и готовность к компромиссу ради единства страны, а возвращаясь в Киев, еще с большим цинизмом топтался по Закону и по Конституции”, - сетуют премьер, спикер и лидер коммунистов.

Они выразили предостережение, что “действия Президента Украины сегодня становятся опасными для государства и народа. Украине угрожает правовой беспорядок и гражданская война”.

В.ЯНУКОВИЧ, А.МОРОЗ и П.СИМОНЕНКО призывают международное сообщество “немедленно вмешаться в ситуацию в Украине, послать своих представителей, которые выполнили бы посредническую роль”.

“Мы обращаемся в Совет Европы с призывом поддержать нас в попытке против возвращения Украины обратно к авторитаризму. Мы призываем мир напомнить Президенту ЮЩЕНКО о демократических принципах, о верховенстве права, о том, что Украина должна оставаться регионом покоя и стабильности в центре Европы”, - отмечается в обращении премьер-министра, председателя Верховной Рады и лидера Компартии Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины своим указом № 370/2007 от 1 мая “в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 106, пункту 5 части пятой статьи 126 и статьи 149 Конституции Украины” освободил Сюзанну СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги.

30 апреля Президент своим указом освободил Валерия ПШЕНИЧНОГО от должности заместителя председателя Конституционного Суда с такой же формулировкой - "в связи с нарушением присяги".