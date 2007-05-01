В с.Бречковка торжественно открыли памятник Ленину

Сегодня в селе Бречковка Полтавского района торжественно открыт памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.

Об этом УНИАН заявил первый секретарь Полтавского обкома Коммунистической партии Украины Александр МАСЕНКО.

«Решение по этому вопросу было принято на специальной сессии сельсовета, которая разрешила установку памятника и выделила для его установки участок земли. Сделано это по инициативе самих жителей села», - сказал А.МАСЕНКО.

Деньги на установку памятника коммунисты собирали сами. По словам А.МАСЕНКО, на установку памятника В.ЛЕНИНУ сдавали деньги не только коммунисты, но и «простые» граждане.

На постаменте надпись о том, что памятник сооружен по инициативе жителей села.