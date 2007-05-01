Резолюция полтавского митинга попадёт к Ющенко, Януковичу и Морозу
13:43, 01 мая 2007Политика
1087
1 Мая прошло "без эксцессов"
В Полтаве прошел митинг, посвященный 1 Мая.
Как сообщил корреспонденту УНИАН первый секретарь Полтавского обкома Коммунистической партии Украины Александр МАСЕНКО, в митинге приняли участие около 4 тыс. представителей Партии регионов, Соцпартии, Компарии и СДПУ(о).
«Митингующие приняли резолюцию, основное требование которой - конституционным путем урегулировать искусственно возникший политический кризис. Резолюция будет отправлена Президенту Украины, в парламент, в правительство», - сказал А.МАСЕНКО.
В Полтавском областном управлении милиции УНИАН сообщили, что митинг прошел без эксцессов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter