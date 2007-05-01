Левой оппозиции запретили проводить митинг в центре Минска

Минские милиционеры не разрешили представителям Социал-демократической партии Белоруссии и Партии коммунистов отметить 1 Мая митингом возле здания Академии наук.

Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов преградили дорогу к зданию и предложили нескольким сотням демонстрантов проследовать на площадь Бангалор, где власти официально разрешили собрание коммунистов и социал-демократов.

Милиционеры через громкоговоритель призывают собравшихся разойтись, предупреждая, что в противном случае могут применить спецсредства.

Социал-демократическая партия Белоруссии и Партия коммунистов находятся в оппозиции к действующей власти.

Первомай в Минске отмечают и государственные профсоюзы, которые проводят разрешенные властями акции в парках города.

Как сообщил РИА Новости представитель оргкомитета профсоюзов республики, погода может "откорректировать" программу концертов на площадках города. Сейчас в Минске идет снег, столбик термометра показывает минус один градус.

РИА "Новости"