Коммунисты провели митинг в Харькове
В акции приняли участие около 1500 человек
В центре Харькова на площади Свободы возле памятника Владимиру Ленину состоялся митинг, организованный областной организацией Коммунистической партии Украины по случаю Международного дня солидарности трудящихся.
Как передает корреспондент УНИАН, митингу, в котором также приняли участие ветераны и комсомольцы, предшествовало традиционное первомайское шествие сторонников левых идей под флагами Компартии, Советского союза и с портретами Ленина.
С площади Конституции они прошли по улице Сумской, где у подножия памятника Ленину провели свой митинг.
В акции приняли участие около полутора тысяч человек. Активисты держали в руках лозунги «Прочь власть капитала», «Да – советской власти», «Коалиции жить», «Указы Президента - незаконные».