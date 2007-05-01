Коммунисты провели митинг в Харькове

В центре Харькова на площади Свободы возле памятника Владимиру Ленину состоялся митинг, организованный областной организацией Коммунистической партии Украины по случаю Международного дня солидарности трудящихся.

Как передает корреспондент УНИАН, митингу, в котором также приняли участие ветераны и комсомольцы, предшествовало традиционное первомайское шествие сторонников левых идей под флагами Компартии, Советского союза и с портретами Ленина.

С площади Конституции они прошли по улице Сумской, где у подножия памятника Ленину провели свой митинг.

В акции приняли участие около полутора тысяч человек. Активисты держали в руках лозунги «Прочь власть капитала», «Да – советской власти», «Коалиции жить», «Указы Президента - незаконные».