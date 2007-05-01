Коалицианты и Блок Лазаренко против досрочных выборов

На центральной площади Днепропетровска в митинге по случаю 1 мая приняли участие более тысячи представителей Партии регионов, Коммунистической и Социалистической партий, Блока Лазаренко.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали партийные флаги.

Выступающие на митинге высказывались против проведения досрочных парламентских выборов, критиковали Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В частности, представитель Блока Лазаренко Анатолий МОРОЗ заявил, что если бы сегодня в Украине был «хозяин как Павел ЛАЗАРЕНКО, то не было бы такого политического противостояния».

На митинге, который в целом длился около 20 минут, выступил народный депутат Украины от Партии регионов Олег ЦАРЕВ.

Впервые за последние 8 лет на первомайском митинге в Днепропетровске отсутствовал народный депутат Украины от КПУ, руководитель Днепропетровской облорганизации коммунистов Виктор БОРЩЕВСКИЙ. По словам его однопартийцев, В.БОРЩЕВСКИЙ сейчас находится в Киеве.