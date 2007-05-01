Около тысячи активистов Компартии начали праздничное шествие

по случаю Международного дня солидарности трудящихся

Киев. 1 мая. УНИАН. В Киеве около тысячи сторонников Коммунистической партии Украины начали праздничное шествие по случаю Международного дня солидарности трудящихся от станции метро «Арсенальная» в направлении центра города.

Как передает корреспондент УНИАН, колонну возглавляют лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, второй секретарь ЦК КПУ Адам МАРТЫНЮК и народные депутаты от фракции Коммунистической партии Украины.

Участники акции держат в руках партийные флаги КПУ и плакаты: «Нет – помаранчевому реваншу!», «Всеукраинское объединение «За Советский Союз!», «Союз советских офицеров», «1 мая – День Международной солидарности трудящихся», «Против НАТО, за ЕЭП – значит думать по-украински», «Свободу Украине от рейдеров – Тимошенко, Луценко, Ющенко – марионеток ЦРУ, НАТО и Березовского».

В мероприятии принимают участие преимущественно люди пожилого возраста, они планируют пройти от станции метро «Арсенальная» по ул. Грушевского, возложить цветы к памятнику Ватутину, потом спуститься на Европейскую площадь пройти по Крещатику к Майдану Незалежности и провести там митинг, а затем пройти к памятнику Ленину и там возложить цветы.