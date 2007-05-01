Бело-голубые взяли уволенного судью КС под защиту

Коалиция национального единства считает незаконным освобождение Валерия ПШЕНИЧНОГО от должности судьи Конституционного суда Украины.

Об этом говорится в заявлении Коалиции национального единства, переданной УНИАН пресс-службой Кабинета министров Украины.

Члены коалиции считают, что с целью дезинтеграции нашего государства Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО подталкивают к принятию указов, противоречащих Конституции Украины.

В заявлении отмечается, что В.ЮЩЕНКО “снова объявил об очередном указе - об освобождения от должности судьи Конституционного Суда Валерия ПШЕНИЧНОГО в связи с, как формулирует Президент, нарушением им присяги”. По мнению коалициантов, такой шаг Президента ставит целью заблокировать работу Конституционного Суда - единственного органа, способного привести в конституционное поле отношения между ветвями власти. Эксперты-законодатели однозначно квалифицировали очередной указ Президента, как грубо нарушающий законы и Конституцию Украины, а 50 народных депутатов уже подписали обращение к Конституционному Суду о признании данного указа Президента неконституционным, отмечается в документе.

Члены Коалиции национального единства заявляют решительный протест против “систематической, уже со стороны Президента, практики штампования антизаконных указов” и обращаются к гражданам Украины и мирового сообщества с призывом “поставить решительный заслон таким действиям Президента Украины”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 апреля, Президент Украины В.ЮЩЕНКО “в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 106, пункта 5 части пятой статьи 126 и статьи 149 Конституции Украины” освободил В.ПШЕНИЧНОГО от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги.